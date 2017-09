The Walking Dead 8 : “Sarà come se Stallone si scontrasse con Schwarzenegger”

Angelica Vianello

The Walking Dead ci ha stuzzicato per tutta la scorsa stagione con l'idea dello scontro tra i due maschi alpha Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Negan (Jeffrey Dean Morgan): le nostre preghiere verranno esaudite nell'ottava stagione che, a detta di una delle star della serie, sarà teatro di un confronto davvero epico tra i due personaggi.

È come un film d'azione anni '80 in cui si scontrano Stallone e Schwarzenegger. Ci sono tipo 10 esplosioni in ogni episodio. Ogni volta che ti giri qualcuno sta sparando a qualcosa o sta facendo saltare in aria qualcos'altro. C'è una quantità d'azione che credo non vedevamo in tv dai tempi di the A-team.

A dipingere così la prossima stagione dello show è Seth Gilliam, aka Padre Gabriel, in un'intervista a Entertainment Weekly. Sarà in questi nuovi episodi che la serie raggiunge la puntata numero 100, e scommettiamo che quella sarà un tripudio di scene cult. Anche Melissa McBride (Carol, nella serie) ha descritto la stagione 8 in maniera da farci venire ancora più l'acquolina in bocca:

È come all'inizio. È questo che bramavo l'anno scorso.

Dopo tutta una stagione di sottomissione forzata e frustrazione, aspettiamo tutti con ansia la catarsi di questi potenti scontri.

Home News The Walking Dead 8 : “Sarà come se Stallone si...