The Walking Dead 8: Rick e Re Ezekiel guidano la ribellione nel promo dell'episodio 2

The Walking Dead è tornato e la tensione è alle stelle. Negan accarezza la sua Lucille che ha sete di sangue, mentre Carol e Re Ezekiel guidano la ribellione e promettono di non mollare, battaglia dopo battaglia. 'Un lungo cammino ci aspetta - la nostra prima vittoria ne porterà una seconda, la seconda ne porterà una terza' esclama Ezekiel.

Finora la sopravvivenza è stato l'unico vero scopo, ma adesso non basta più. Il gruppo di Rick (Andrew Lincoln) dovrà combattere per conquistare la propria libertà in modo da poter continuare a vivere e soprattutto iniziare a ricostruire. Come ogni battaglia, però, ci saranno delle vittime e di certo non mancheranno le sorprese.

