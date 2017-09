The Walking Dead 8: quale futuro per Carl, Negan e i Sussurratori?

The Walking Dead sta per tornare! La serie farà ritorno il 22 ottobre su AMC con la premiere dell'ottava stagione intitolata Mercy. Premiere che segnerà anche il 100° episodio dello show.

Entertainment Weekly ha chiesto a Chandler Riggs, interprete di Carl Grimes, che cosa auspica accada al suo personaggio nei prossimi 100 episodi. L'attore si è così sbilanciato parlando del futuro possibile dello show.

"Dopo All Out War nei fumetti c'è un salto temporale e scopriamo che Carl e Negan hanno un'ottima relazione. Se arriveremo a quel punto anche nello show, sarebbe molto divertente esplorare il loro rapporto" ha dichiarato Chandler Riggs, aggiungendo "L'intera dinamica con gli Whisperers, anche quella sarebbe divertente da esplorare. E nei fumetti più recenti, Carl ha affrontato un sacco di personaggi di Hilltop, altra storyline interessante. Perciò credo che tutto ciò che Carl fa nei fumetti sia interessante e sono molto eccitato per questo."

Sappiamo già che la guerra tra Rick (Andrew Lincoln) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), nella serie tv, non si concluderà prima della fine dell'ottava stagione perciò le storyline a cui fa cenno Chandler Riggs verranno rimandate alla nona stagione o oltre. Nei fumetti il salto temporale nel futuro mostra come le varie comunità - Alexandria, Hilltop, The Kingdom e The Sanctuary - abbiano ricostruito la civiltà e stiano fiorendo come parte di una rete finché non vengono introdotti gli Whisperers. Da quanto ne sappiamo finora è possibile che la serie tv stia puntando a raccontare la storyline dei fumetti dopo la fine della guerra con Negan. E' possibile quindi che il salto temporale sia solo questione di tempo, ma questo lo scopriremo più avanti.

