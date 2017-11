La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni relative al quarto episodio dell'ottava stagione di The Walking Dead, intitolato Some Guy .

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto la puntata precedente.

Nel video promozionale Carol è in difficoltà, mentre Rick e Daryl trovano degli ostacoli inaspettati sulla propria strada.

Il primo sneak peek mostra proprio il personaggio interpretato dall'attrice Melissa Suzanne McBride all'interno di uno degli edifici controllati dai Salvatori.

La seconda clip è invece dedicata all'inseguimento mostrato nel trailer della puntata.

Le prime due foto ufficiali ritraggono Jerry, interpretato da Cooper Andrews, con il viso sporco di sangue e in preda alla rabbia, e il protagonista interpretato da Andrew Lincoln.

La sinossi anticipa: "Una nuova arma nell'arsenale dei Salvatori si dimostra un ostacolo gigantesco mentre continua la lotta tra le forze di Rick e quelle dei Salvatori".

