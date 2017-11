La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni relative al terzo episodio dell'ottava stagione di The Walking Dead, intitolato Monsters.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto la puntata precedente.

Nel promo si assiste a Re Ezekiel che continua a incitare il suo gruppo, che comprende anche Carol, mentre Daryl deve affrontare dei nemici e Rick è ancora minacciato da Morales.

Morgan e Jesus devono affrontare degli ostacoli sul proprio cammino, mentre i membri del Regno sembrano essere destinati a incontrare qualche difficoltà.

Il primo sneak peek è dedicato al confronto tra Rick e Morales, iniziato nella puntata precedente.

La seconda clip mostra Morgan ascoltare infastidito le domande e i commenti di uno dei prigionieri.

La sinossi anticipa:

Il conflitto con i Salvatori porta a conseguenze non volute per Hilltop, il Regno e Alexandria. La moralità si dimostra insidiosa in tempo di guerra.

Ecco inoltre le prime foto della puntata:

