The Walking Dead 8: nella premiere di stagione ricompare la prima zombie della serie!

Lei è tornata! Nel 2010 nel pilot di The Walking Dead Andrew Lincoln si trovava costretto a sparare a una piccola zombie, alias Summer the Teddy Bear Walker. La premiere della stagione 8 ha deciso di omaggiare quella sequenza ricreandola frame by frame e nella scena in questione vediamo Rick uccidere una zombie che somiglia molto a Summer.

Infatti è proprio lei! Dopo 100 episodi e una pallottola nella testa sparata da Rick Grimes, Summer è tornata.

One of the SEVERAL nods to the 1st episode! It was so fun having @TheAddyMiller and her mom on set! #TWD100 pic.twitter.com/9aF69pgHTN — Gina Ann Riggs (@ginaannriggs) 23 ottobre 2017

Addy Miller, interprete di Summer nel pilot, ha fatto ritorno sul set di The Walking Dead nella massima segretezza per celebrare il traguardo del centesimo episodio. Sette anni dopo la rivediamo di nuovi nei panni di una walker. E a quanto pare perfino Andrew Lincoln era all'oscuro del suo arrivo, come conferma la stessa Abby:

"Mi hanno tenuta separata da Andrew perché non volevamo che trapelassero spoiler, così mi hanno nascosto e neppure la crew era al corrente della mia presenza".

im sorry, the old summer cant come to the phone right now. Why???? oh, because she's dead. Un post condiviso da Addy Miller (@theaddymiller) in data: 22 Ott 2017 alle ore 18:15 PDT

HAPPY WALKING DEAD DAY!!!! #twd100 Un post condiviso da Addy Miller (@theaddymiller) in data: 22 Ott 2017 alle ore 13:52 PDT

Per celare l'arrivo di Addy Miller, i produttori hanno affibbiato all'attrice un nome falso, Lily Brussels, che proviene da un mix del suo cane, un Brussels Griffon, e del personaggio di Lily Potter.

"Mi sono presentata ai nuovi membri della crew dicendo 'Ciao, sono Lily'. Ovviamente le persone che lavorano allo show fin dalla prima stagione mi hanno riconosciuto, ma ho chiesto loro di mantenere il segreto e mi sono dovuta nascondere tutto il tempo."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead 8: nella premiere di stagione...