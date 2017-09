The Walking Dead 8: le nuove foto promozionali dei protagonisti

La tv via cavo AMC ha diffuso il banner ufficiale dell'ottava stagione di The Walking Dead, in cui si annuncia lo scoppio del conflitto tra le comunità. Il magazine Entertainment Weekly, inoltre, ha condiviso i ritratti promozionali dei protagonisti.

Ecco le immagini:

La sinossi ufficiale rivela:

Nella scorsa stagione, Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti si sono confrontati con una minaccia mortale mai incontrata fino a quel momento. Pensando di aver trovato la sicurezza ad Alexandria, i protagonisti hanno abbassato la guardia e si sono ricordati di come possa essere brutale il mondo in cui vivono. L'introduzione di Negan e dei Salvatori hanno distrutto il nostro gruppo. Sentendosi senza potere sotto le regole e le richieste di Negan, Rick ha portato avanti le dinamiche di gruppo, ma scoprendo che non si può ragionare con Negan ha iniziato a unire le altre comunità colpite dai Salvatori. E con il sostegno di Hilltop e del Regno hanno finalmente avuto il potere per affrontare i Salvatori. In questa stagione Rick scatena la guerra contro Negan e le sue forze. I Salvatori sono più numerosi, hanno un equipaggiamento migliore e sono spietati, ma Rick e le comunità unite stanno lottando per la promessa di un futuro migliore.

Fino a questo momento Rick e il suo gruppo si sono concentrati sulla sopravvivenza ma ora non basta. Devono combattere per riottenere la propria libertà in modo da vivere e ricostruire. Con ogni battaglia ci saranno delle perdite, delle vittime. Ma con Rick alla guida delle forze di Alexandria, Maggie come leader di Hilltop e Re Ezekiel che comanda il Regno, la stretta di Negan e dei Salvatori su questo mondo potrebbe finalmente finire._

L'ottava stagione della serie debutterà domenica 22 ottobre.

