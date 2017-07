The Walking Dead 8: la season premiere spiegherà la scena del vecchio Rick!

Il primo episodio dell'ottava stagione di The Walking Dead svelerà il significato dell'immagine di Rick anziano che si è vista nell'ultimo discusso trailer. Nonostante le critiche piuttosto negative per la settima stagione e il calo di ascolti, The Walking Dead resta una delle serie più chiacchierate del web insieme a Il trono di spade.

Il trailer ha lasciato i fan con un enorme punto di domanda: perché Rick si sveglia in un letto con una lunga barba bianca? Le risposte che si trovano online sono le più diverse, da Rick che si sveglia dal coma - e quindi ha immaginato tutto ciò che abbiamo visto sul piccolo schermo - fino a uno sconvolgente flashforward. Il creatore del fumetto, Robert Kirkman, ha parlato della discussa scena:

"Quella scena è un bocconcino che abbiamo servito proprio per questo motivo, speriamo che le persone continuino a chiedersi cosa diavolo stia succedendo. I fan del fumetto sanno dove potrebbe avvenire una scena simile, ma allo stesso modo non sembra sia questo il tempo per farla succedere. Quindi è tutto molto misterioso. Ma nella prima puntata dell'ottava stagione si scoprirà tutto."

Il trailer delle nuove puntate, presentato al San Diego Comic-Con, è stato visualizzato oltre 31 milioni di volte in quattro giorni, infrangendo così ogni record di visualizzazione degli altri filmati svelati al Comic-Con.

