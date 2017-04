The Walking Dead 8, il primo poster ufficiale in stile Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Cristiano Ogrisi

The Walking Dead ha festeggiato l'arrivo del poster di Star Wars: Gli Ultimi Jedi con un'immagine promozionale per la prossima stagione. Nonostante gli episodi della settima siano appena finiti di andare in onda, ci sarà "poco" tempo per la promozione della stagione numero 8, che probabilmente inizierà già da questo autunno. La prima immagine promozionale di The Last Jedi riporta un po' ai poster classici dell'epoca del primo capitolo, il viso di Luke Skywalker affiancato a quello di Kylo Ren mentre la spada laser sorretta da Rey li divide. Il team di The Walking Dead ha deciso di approfittare dell'hype creato dal prossimo capitolo di Guerre stellari e creare il primo teaser poster della nuova stagione: Rick Grimes divide con un raggio laser Maggie e Negan, il sottotitolo recita Guerra totale, proprio come il titolo del volume 20, che a quanto pare vedremo negli episodi inediti.

"Siete pronti per l'ottava stagione di #TheWalkingDead?" riporta il tweet, che riprende in tutto e per tutto il poster originale. Dopo il dato negativo degli ascolti, il riferimento a un volume di successo come Guerra Totale ha ravvivato le speranze dei fan, che hanno per lo più vissuto la settima stagione come deludente.

