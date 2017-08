The Walking Dead 8: due video speciali per celebrare il centesimo episodio

Il produttore Greg Nicotero ha promesso che la premiere dell'ottava stagione di The Walking Dead avrà moltissimi richiami ad alcuni episodi del passato, questo perchè il primo episodio coinciderà con il centesimo episodio della serie! Il leggendario make up artist ha infatti affermato: "solo con più visioni della puntata riuscirete sicuramente a vedere tutti i riferimenti che abbiamo inserito!"

Leggi anche: The Walking Dead stagione 8: il nostro commento al trailer!

Inoltre per festeggiare il raggiungimento dell'episodio numero 100, l'AMC ha rilasciato un paio di simpatici video commemorativi. In uno possiamo vedere i membri del cast ringraziare i fan per avergli permesso questo lungo viaggio, mentre nell'altro assistiamo ad alcuni dei momenti più iconici di The Walking Dead sin dalle sue origini nel 2010! Ecco i filmati:

Leggi anche: The Walking Dead, il cast della serie al Comic-Con tra ricordi e curiosità

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead 8: due video speciali per...