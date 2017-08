The Walking Dead 7: una scena eliminata che vi spezzerà il cuore

Uno dei momenti più tragici della settima stagione della serie The Walking Dead è, senza troppi dubbi, l'uccisione di Glenn e di Abraham, personaggi molto amati dai fan.

AMC ha ora diffuso il video esteso della sequenza onirica che mostrava una versione idilliaca della vita ad Alexandria, una realtà in cui i protagonisti erano felici e non erano stati massacrati da Negan.

Leggi anche: The Walking Dead, stagione 8: cinque cose che abbiamo capito dal trailer

La clip mostra i preparativi per una cena tra amici e qualche tenero momento che vede protagonista il giovane interpretato da Steven Yeun e il figlio che, purtroppo, non ha invece mai visto nascere.

Leggi anche: The Walking Dead, Robert Kirkman: "Senza George Romero non ci sarebbero stati né serie né fumetto"

Lo show ritornerà sugli schermi televisivi il 22 ottobre negli Stati Uniti e il giorno successivo in Italia, grazie a Fox.

Home News The Walking Dead 7: una scena eliminata che vi...