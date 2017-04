The Walking Dead 7: Shiva, la tigre del finale, in realtà è uno stuntman in tuta blu!

Che ci crediate o no, l'effetto speciale più impegnativo della settima stagione di The Walking Dead non è stato il rianimare qualche walker sanguinante, ma dar vita alla tigre Shiva. La tigre in questione è l'animale di compagnia di Re Ezekiel e ha avuto un ruolo chiave nel finale della settima stagione. A quanto pare utilizzare una tigre vera sul set dello show sarebbe stato troppo pericoloso, così AMC e il guru degli effetti speciali Greg Nicotero hanno deciso di fare ricorso alla CGI.

A ricreare i movimenti della tigre ci ha pensato lo stuntman Scott Hunter con indosso una tuta blu, come possiamo vedere nella foto scattata sul set e diffusa via twitter che mostra l'impresa dello stunt realizzata con l'aiuto di una pedana elastica. La compagnia di VFX coinvolta nell'operazione è la Rhythm and Hues, che di tigri se ne intende avendo ricevuto una nomination all'Oscar per aver animato la tigre di Vita di Pi.

i found a picture omg pic.twitter.com/6njTO96Ysj — chandler riggs (@chandlerriggs) April 3, 2017

Go inside last night's chaotic Season Finale of #TheWalkingDead with our official episode image gallery: https://t.co/rV5YrtzN1Z pic.twitter.com/92lxCxpvIr — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 3, 2017

