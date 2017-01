The Walking Dead 7: Rick prepara la ribellione nella prima nuova foto ufficiale

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sulla 7 stagione di The Walking Dead di non proseguire nella lettura di questa news

Quando il 12 febbraio The Walking Dead farà ritorno su AMC per la seconda metà della settima stagione, Rick, Maggie e gli altri superstiti si solleveranno contro Negan e il suo regno del terrore. A quanto pare, per sconfiggere Negan e i suoi Saviors, i nostri eroi dovranno superare una missione potenzialmente ancor più difficile: convincere Gregory, il più potente dei loro potenziali alleati, ad affiancarli nella battaglia.

TVLine ha diffuso un'immagine esclusiva in cui vediamo proprio Daryl, Michonne, Carl e Tara impegnati a discutere con Gregory (Xander Berkeley) probabilmente per convincerlo a schierarsi dalla loro parte. Ma l'opera di convincimento non sarà semplice, vista la preoccupazione del capo di Hilltop a salvarsi la pelle.

The Walking Dead farà ritorno il 12 febbraio con il nono episodio della settima stagione; il titolo dell'episodio non è stato ancora svelato.

