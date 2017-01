The Walking Dead 7: Rick invita a unirsi alla rivolta nel nuovo promo

"Join us... in fighting for freedom... for all of us". Queste sono le parole pronunciate da Rick Grimes (Andrew Lincoln) nel nuovo promo della settima stagione di The Walking Dead.

Il 12 febbraio lo show farà ritorno su AMC con la seconda parte della settima stagione. Il midseason finale ci aveva lasciato in sospeso mostrando Rick pronto all'azione per combattere il regno del terrore instaurato da Negan e dai suoi scagnozzi. Nei nuovi episodi vedremo Rick impegnato a incontrare i leader delle altre comunità per convincerli a unirsi ai suoi superstiti e rovesciare il tiranno, come svela il nuovo teaser.

