La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni sul quattordicesimo episodio della settima stagione di The Walking Dead, intitolato The Other Side.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Nel promo si vedono Rosita e Sasha pronte a entrare in azione, Jesus che si preoccupa della situazione e i Salvatori arrivare a Hilltop, dove si trova anche Daryl, mentre Gregory sembra essere in difficoltà.

Il primo sneak peek ha come protagonista Sasha alle prese con quello che sembra un addio, mentre ricorda come Maggie rappresenta il futuro.

La sinossi ufficiale dell'episodio:

I Salvatori fanno visita a Hilltop inaspettatamente, sorprendendo tutti, con il progetto di prendere più delle normali provviste.

