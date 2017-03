La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni sul dodicesimo episodio della settima stagione di The Walking Dead, intitolato Say Yes .

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Nel promo si vedono Rick e Michonne scoprire un parco di divertimenti, mentre Rosita non vuole più attendere prima di reagire. Rick, inoltre, parla di quanto sia importante il loro futuro.

In una clip Rick e Michonne entrano all'interno di un'area protetta da una rete e scoprono dei bossoli che potrebbero far ipotizzare la presenza di armi.

Nel secondo sneak peek Michonne e Rick entrano in un edificio alla ricerca di provviste e munizioni e sembrano lasciarsi andare a un attimo di passione.

La sinossi ufficiale dell'episodio:

Il gruppo va alla ricerca di privviste, ad Alexandria qualcuno deve prendere una decisione che mette alla prova dal punto di vista morale.

Ecco tutte le foto della puntata:

