La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni sul decimo episodio della settima stagione di The Walking Dead, intitolato New Best Friends.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Nel promo Rick fa la conoscenza del gruppo apparso al termine della nona puntata e cerca di convincere la loro leader a combattere contro i Salvatori che, nel frattempo fanno visita al Regno. Daniel chiede l'aiuto di Daryl ed Ezekiel fa a parlare con Carol. Il video si conclude con Rick che incontra un walker veramente particolare:

Il primo sneak peek mostra Rick e il suo gruppo osservare la nuova comunità che hanno incontrato:

La seconda scena tratta in anteprima mostra invece re Ezekiel portare ai Salvatori quanto dovuto in base all'accordo, tuttavia la richiesta di consegnare un'arma potrebbe avere delle conseguenze pericolose:

La sinossi ufficiale:

Mentre sono alla ricerca di un membro della comunità di Alexandria scomparso, Rick e il suo gruppo incontrano una misteriosa comunità, composta da abitanti dalle caratteristiche mai viste prima.

Le foto dell'episodio:

