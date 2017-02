La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni sull'undicesimo episodio della settima stagione di The Walking Dead, intitolato Hostiles and Calamities.

Leggi anche: The Walking Dead: Rick cerca nuovi alleati ma trova Mad Max

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Nel promo della puntata si vede un terrorizzato Eugene alle prese con Negan e Dwight in difficoltà perché si è lasciato sfuggire Daryl. L'uomo va quindi alla sua ricerca.

Nel primo sneak peek si vede Dwight rendersi conto della fuga di Daryl:

Nella versione estesa si assiste anche all'arrivo di Eugene nel quartier generale dei Salvatori, incappucciato e palesamente preoccupato per la situazione in cui si trova.

La sinossi ufficiale:

Un membro della comunità di Alexandria scopre che devono navigare attraverso il mondo misterioso, terrificante e in grado di confondere all'interno del campo dei Salvatori.

Ecco le due foto ufficiali che mostrano Eugene in difficoltà:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead 7: promo e anticipazioni di...