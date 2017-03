La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni sul tredicesimo episodio della settima stagione di The Walking Dead, intitolato Bury Me Here.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Nel promo si vede Carol incontrare Morgan ed entrare poi in azione, mentre l'accordo stretto tra il Regno e i Salvatori sembra ormai giunto alla fine.

Nella prima clip tratta dalla puntata Carol sta camminando determinata, affrontando anche dei walker e uccidendoli poi in modo originale mentre arriva alle porte del Regno, alla ricerca di Morgan.

La sinossi ufficiale dell'episodio:

Le cose non vanno come previsto quando un gruppo degli abitanti del Regno porta le provviste ai Salvatori durante un incontro di routine.

Tutte le foto della puntata rilasciate fino a questo momento:

Home News The Walking Dead 7: promo e anticipazioni di...