La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni relative al sedicesimo episodio, l'ultimo, della settima stagione di The Walking Dead, intitolato The First Day of the Rest of Your Life .

Leggi la recensione: The Walking Dead 7: Rick fa il Negan e si prende ciò di cui ha bisogno

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Il promo mostra Dwight che rivela di voler vedere morto Negan, mentre Rick e i suoi alleati si preparano a combattere i Salvatori. Sasha sembra suggerire a Negan che c'è ancora la possibilità che nessuno debba morire, ma la situazione sembra piuttosto esplosiva.

Lo sneak peek, invece, ha come protagonisti Morgan ed Ezekiel. Il "sovrano" parla dei Salvatori e gli fa una domanda su Benjamin, prima di sottolineare come possa agire per essere certo che in futuro nessuno debba più soffrire. Ezekiel incita poi gli abitanti del Regno, compresa Carol, a combattere.

La sinossi ufficiale della puntata rivela:

I rischi continuano a crescere mentre i percorsi si incrociano; il gruppo esegue un piano intricato.

Le foto diffuse dalla tv via cavo:

Home News The Walking Dead 7: promo e anticipazioni del...