The Walking Dead 7: nell'ultimo episodio sono comparsi gli alieni? (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, una volta scherzò riguardo al fatto che i responsabili dell'esistenza degli zombie fossero gli alieni.

Questa dichiarazione è tornata alla ribalta in questi giorni, dopo che l'ultimo episodio andato in onda della fortunata serie tv della AMC ha mostrato qualcosa di strano in un angolo dello schermo. Quando Jadis ha portato Rick in cima a un mucchio di rottami per mostrargli quanto fosse grande la loro comunità, i fan hanno notato prima di tutto un - fin troppo evidente - utilizzo del green screen, ma sulla destra anche qualcos'altro che si muove rapidamente.

Un oggetto volante non meglio identificato sembra volare all'altezza dello sguardo di Rick. Ma a una visione più approfondita, gli oggetti sono quattro:

I fan si sono subito scatenati. Forse la teoria degli alieni è vera? Forse è solo un easter egg per i più accaniti appassionati? Forse è solo un problema tecnico degli effetti?

