The Walking Dead 7: la midseason premiere segna il record di zombie uccisi

Cristiano Ogrisi

Il primo episodio del 2017 di The Walking Dead ha mostrato non solo i personaggi dei gruppi più noti, ma anche un'area totalmente nuova. E la puntata Rock in the road ha anche fatto segnare un nuovo record per il successo della AMC: è l'episodio con più zombie uccisi in tutta la serie, e di gran lunga.

Attenzione: Seguono spoiler sull'episodio Rock in the Road

Uno dei punti più intensi della puntata è stata la scena violenta in cui Rick e Michonne hanno legato un filo di metallo da una macchina all'altra e hanno dato una lezione a un'orda di erranti. Il conteggio finale supera le 300 uccisioni in un'unica sequenza. Alla regia della puntata Greg Nicotero, che è anche produttore esecutivo e creatore di effetti speciali.

Non è la prima volta che in The Walking Dead le macchine sono usate per distruggere gli zombie. Nella quinta stagione, Rick e Aaron passarono con la macchina in autostrada devastando una cinquantina di walkers.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead 7: la midseason premiere segna...