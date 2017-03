The Walking Dead 7: in "Say Yes" un tributo a Creepshow

Nell'episodio di The Walking Dead intitolato Say Yes , in onda domenica sugli schermi americani, ci sarà un omaggio al film horror Creepshow, un cult degli anni '80.

La regia della puntata è di Gregory Nicotero e online il filmmaker ha condiviso delle immagini in cui si annuncia lo speciale tributo inserito nelle scene in cui Rick e Michonne vanno alla ricerca di provviste.

Creepshow è stato diretto da George A. Romero ed è stato scritto da Stephen King, che aveva un cameo nel film.

