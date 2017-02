Cristiano Ogrisi

Come ogni creazione umana, i film e le serie tv non sono immuni dagli imprevisti. Che siano produzioni imponenti o film indipendenti, errori e sviste possono accadere sempre. Da errori di continuità, come capelli e vestiti, o in scene d'azione, con elementi frantumati un attimo prima che tornano magicamente interi. Nelle sue sette stagioni e mezzo, The Walking Dead ha avuto i suoi piccoli imprevisti. Per esempio nella stagione 4 nell'episodio intitolato Indifferenza si vedono i membri della troupe nel riflesso di una finestra, mentre nell'episodio intitolato L'inferno, una portiera di una macchina si apre e si chiude più volte durante una conversazione.

Leggi anche: The Walking Dead 7: nell'ultimo episodio un "incidente" che potrebbe esservi sfuggito

L'utente Reddit Abberline1888 ha notato che durante una conversazione, dietro Rick e altri personaggi, si vede una porta, il cui contenuto però sembra stampato su carta.

AMC non ha ancora commentato l'immagine, ma ci ha pensato Chandler Riggs, l'inteprete di Carl, che ha scritto sotto al post:

"Per fortuna che non sono l'unico che se n'è accorto!"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead 7: i fan hanno notato un...