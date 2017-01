The Walking Dead 7: anticipazioni e foto sulla seconda parte della stagione

La tv via cavo AMC ha diffuso tre nuove immagini e la sinossi ufficiale del ritorno della settima stagione della serie The Walking Dead.

La nona puntata della settima stagione sarà trasmessa negli Stati Uniti la sera di domenica 12 febbraio.

I precedenti episodi hanno visto Rick e il suo gruppo venir spezzati da Negan, obbligati a sottostare al suo volere e convinti brutalmente a obbedire alle sue regole. La seconda metà della stagione si focalizzerà sui preparativi per la guerra e sulla raccolta dei rifornimenti e dei numeri necessari a sconfiggere definitivamente Negan.

Il gruppo di Rick scoprirà ancora una volta che il mondo non è come si pensava ed è molto più grande rispetto a quanto si sia visto fino a quel momento. Nonostante abbiano un unico scopo - sconfiggere Negan - non sarà facile raggiungerlo. L'aspetto ancora più importante è che la vittoria non richiederà solo il sostegno di Alexandria, dovranno avere il numero giusto di persone grazie al Regno e a Hilltop ma, come accaduto con Rick, Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) non vogliono spargimenti di sangue. Per convincerli del contrario sarà necessario usare non solo i discorsi. Per ottenere armi, cibo e nuovi guerrieri, Rick e il gruppo dovranno impegnarsi incredibilmente.

Nelle puntate incontreremo nuovi sopravvissuti in luoghi incredibili. Vedremo Rick e il gruppo messi alla prova in modi mai visti prima. Vedremo atti di tradimento da parte di persone di cui ci fidiamo. Rick è determinato e vedrà il suo gruppo e molti altri unirsi con lo scopo comune di sconfiggere Negan. Ma nessuna pianificazione preparerà il gruppo per lo scontro con Negan e la sua armata.

