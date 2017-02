The Void: il teaser trailer dell'horror canadese ispirato a John Carpenter

Cristiano Ogrisi

Nella lunga storia del cinema horror, ci sono pochi registi che si sono fatti ricordare al di sopra degli altri, mostrando un'abilità di confezionare pellicole spaventose che resistono per decenni nell'immaginario collettivo, come Wes Craven, George Romero, Dario Argento e sicuramente John Carpenter.

Nelle ultime ore è uscito il teaser trailer di un film che sembra dovere molto all'universo de La cosa di Carpenter. The Void, diretto dai canadesi Steven Kostanski e Jeremy Gillespie, presenta un piccolo gruppo di persone minacciate da un nemico non umano in una location isolata, stavolta un ospedale rurale.

Nel breve teaser trailer si intuisce già l'influenza degli anni settanta del cinema horror americano, soprattutto in una delle scene della preview, dove sembra che il tributo a La cosa sia più che esplicito. I registi canadesi sembrano non voler utilizzare CGI per rappresentare l'orrore. The Void arriva nelle sale americane il 7 aprile 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Void: il teaser trailer dell'horror canadese...