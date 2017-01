The Vampire Diaries 8: Nina Dobrev conferma il suo ritorno per il finale!

Dopo molte ipotesi e indiscrezioni, Nina Dobrev ha finalmente confermato che parteciperà alle riprese dell'ultimo episodio della serie The Vampire Diaries.

L'interprete di Elena Gilbert, dopo aver lasciato lo show al termine della sesta stagione, sarà infatti presente nella puntata in cui si dirà addio al mondo sovrannaturale di Mystic Falls.

L'attrice, recentemente tra i protagonisti del film xXx - Il ritorno di Xander Cage, ha condiviso su Instagram la foto del copione scrivendo: "So che è giovedì, ma non è una foto del passato. #DiNuovoSulSet #TVDPerSempre".

I know it's Thursday, but this is not a TBT. #BackOnSet #TVDForever Una foto pubblicata da Nina Dobrev (@ninadobrev) in data: 26 Gen 2017 alle ore 09:19 PST

Lo scatto rivela inoltre che il finale sarà diretto da Julie Plec, autrice dello script insieme a Kevin Williamson.

