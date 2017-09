The Vampire Diaries: i 10 momenti migliori dell'ultima stagione (VIDEO)

Si è ormai conclusa la lunga avventura di The Vampire Diaries durata otto stagioni. I fan hanno sospirato e tremato insieme ai protagonisti della serie in un lungo viaggio sovrannaturale nell'universo di Mystic Falls tra vampiri, licantropi, doppelganger, salti temporali, streghe, demoni e altre incredibili creature ed eventi sovrannaturali.

La serie, ideata da Kevin Williamson e Julie Plec, ha catturato il giovane pubblico in quasi duecento episodi segnati da momenti memorabili che hanno lasciato il segno, tra addii e romanticismo, sorprese e, forse inaspettatamente, persino ironia e divertimento. Movieplayer.it vi aiuta a ripercorre la storia dello show proponendo una classifica dei dieci momenti indimenticabili dell'ottava e ultima stagione. Per chi volesse rivedere le puntate, la serie è disponibile in streaming su Infinity.

