The Vampire Diaries 8: nel nuovo teaser del finale Elena incontra Damon

The CW ha diffuso un teaser trailer dell'ultimo episodio della serie The Vampire Diaries in cui si assiste al momento in cui Damon scopre che Elena si è risvegliata.

La puntata in cui ritornerà in scena il personaggio di Nina Dobrev si intitolerà I Was Feeling Epic e mostrerà, secondo quanto rivela la sinossi ufficiale, Stefan e suo fratello Damon affrontare il loro nemico più grande in occasione di un'ultima battaglia.

Ecco il video:

