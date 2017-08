The True Adventures of Wolfboy: Jaeden Lieberher star del film

Il quattordicenne Jaeden Lieberher sarà il protagonista del film The True Adventures of Wolfboy, recitando quindi accanto a John Turturro, Chris Messina, Eve Hewson e Chloë Sevigny.

Il progetto segnerà il debutto alla regia di Martin Krejci e il giovane attore, recentemente apparso in Midnight Special, avrà il ruolo di un ragazzo che fugge di casa in cerca della madre, con cui ha perso i contatti.

Fanno parte del cast anche Sophie Giannamore e Michelle Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Olivia Dufault.

Home News The True Adventures of Wolfboy: Jaeden Lieberher...