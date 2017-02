The Ticket: il trailer del thriller con protagonista Dan Stevens

Dan Stevens è il protagonista del film The Ticket, in arrivo nelle sale americane il 7 aprile dopo la première avvenuta al Tribeca Film Festival.

Il lungometraggio racconta la storia di James: un uomo che improvvisamente riacquista la vista dopo essere rimasto cieco da bambino. La sua nuova ossessione con tutto ciò che è superficiale e il desiderio di creare per se stesso una vita migliore rischiano però di riportarlo all'interno di un'oscurità metaforica. Il suo rapporto con la moglie Sam (Malin Akerman) e con l'amico Bob (Oliver Platt), nel frattempo, rischia di andare in pezzi.

Ecco il primo trailer:

