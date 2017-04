The Space Cinema porta sullo schermo i video degli spettatori con il progetto #spazioallestorie

Patrizio Marino

"Per sognare, per immaginare nuovi mondi, per fuggire, o per emozionarti". Così il teaser di #spazioallestorie descrive ciò che da sempre lega il pubblico al grande schermo e ai suoi protagonisti. Che sia un momento particolarmente coinvolgente, un'emozione o un ricordo speciale vissuti in sala, il gruppo The Space invita tutti gli appassionati di cinema e videomaker (professionisti o amatori) a essere loro stessi i protagonisti di una storia da raccontare.

È possibile partecipare all'iniziativa realizzando un video che descriva il proprio legame con il cinema, da caricare a partire da lunedì 10 aprile sul minisito dedicato. I contenuti migliori saranno proiettati in tutte le sale del circuito, prima dell'inizio degli spettacoli. "Vogliamo celebrare le storie del pubblico, dando a tutti la possibilità di diventare i veri protagonisti del grande schermo - spiega Francesco Di Cola, Director of Marketing & Sales di The Space Cinema - Chiunque potrà raccontarci, ad esempio, la storia di una profonda amicizia iniziata all'ingresso di un multisala o la visione di un film che gli ha cambiato la vita. I più emozionanti saranno trasmessi in sala, proprio come le grandi storie del cinema".

La campagna #spazioallestorie è partita lo scorso dicembre con il lancio dell'omonimo brand movie, proiettato in anteprima nelle sale The Space Cinema e ora on air anche in televisione.

