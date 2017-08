The Silent Man: Il trailer del film con Liam Neeson su Gola Profonda!

Nel 1976 il mondo ha osservato l'incredibile scandalo del Watergate raffigurato nel capolavoro di Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del presidente. Nel film con Dustin Hoffman e Robert Redford si parlava di una figura divenuta a dir poco leggendaria che aiutò Bob Woodward e Carl Bernstein ad incastrare Nixon, si tratta ovviamente di Gola Profonda. Nel 2005 è stato rivelato che dietro quello pseudonimo si nascondeva Mark Felt, agente FBI ritiratosi nel 1973.

Adesso l'incredibile storia di Felt raccontata nella sua biografia "A G-Man's Life: The FBI, Being 'Deep Throat and the Struggle for Honor in Washington" è diventata un film con protagonistia Liam Neeson intitolato The Silent Man! Ecco il trailer!

Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, questo il titolo originale, è diretto da Peter Landesman, conosciuto per film come Zona d'ombra - Una scomoda verità e Parkland. Nel cast insieme a Liam Neeson troviamo anche Diane Lane, Michael C. Hall, Eddie Marsan e Bruce Greenwood! Il film uscirà negli Stati Uniti il 29 Settembre 2017!

