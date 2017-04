The Shape of Water: il film di Guillermo del Toro nelle sale a dicembre

La Fox Searchlight Pictures ha annunciato che il film The Shape of Water, il nuovo progetto diretto da Guillermo del Toro, arriverà nei cinema americani l'8 dicembre.

La scelta è stata presa in vista di potenziali candidature agli Oscar.

I protagonisti sono Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, e Octavia Spencer.

La storia è ambientata durante la Guerra Fredda, negli Stati Uniti del 1963, e racconta quello che accade a Elisa (Hawkins), una donna che lavora in un laboratorio del governo ed è intrappolata in una vita fatta di silenzio e solitudine.

La sua esistenza cambierà per sempre quando lei e la sua collega Zelda (Spencer) scopriranno un esperimento segreto.

La sceneggiatura è stata scritta da Del Toro insieme a Vanessa Taylor.

