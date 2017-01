The Shape of Water: Doug Jones rivela delle anticipazioni sul film di Del Toro

Doug Jones ha svelato qualche nuovo dettaglio relativo al nuovo film diretto da Guillermo del Toro che sarà intitolato da The Shape of Water.

Il progetto è descritto come un fantasy ambientato durante la Guerra Fredda e ora l'attore ha raccontato che si è dovuto sottoporre a lunghe sessioni di trucco per permettere l'applicazione delle protesi necessarie a trasformarlo in un "uomo pesce": "Interpreto una creatura. Sono un uomo pesce, una creatura unica nel suo genere. Sono un enigma. Nessuno sa da dove provengo. Sono l'ultimo esemplare della mia specie quindi vengo considerato una specie di anomalia naturale. E vengo studiato e sperimentano su di me in una struttura del governo nel 1963, quindi la Guerra Fredda è in corso, e anche la corsa verso lo spazio".

Jones ha proseguito: "Stanno facendomi dei test per scoprire come possono usarmi per ottenere dei vantaggi militari o per i viaggi nello spazio, o se possono sfruttare le mie caratteristiche per applicarle agli esseri umani. Quindi stanno cercando di mantere la mia esistenza segreta e non farla scoprire ai russi".

Nel lungometraggio ci sarà poi una storia d'amore: "Si forma questo legame con la donna delle pulizie interpretata da Sally Hawkins. Arriva e mi trova, prova simpatia per me, e poi questa storia viene inserita in quel contesto storico".

L'attore ha concluso dichiarandosi convinto che il risultato sarà di ottimo livello: "E' realizzato in modo artistico e meraviglioso. Se non finisce con un ritorno di Guillermo agli Oscar sarei sorpreso, lo sarei davvero".

