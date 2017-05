The Shape of Water di Guillermo del Toro riceve il rating R... ma non è un horror!

La lavorazione di The Shape of Water, nuova fatica di Guillermo del Toro, si è svolta nella massima segretezza. Fox Searchlight ha annunciato la release americana del film, prevista per l'8 dicembre, ma sul contenuto della pellicola per adesso sappiamo ben poco.

L'MPAA ha però già visionato il nuovo film di del Toro, un dramma fantastico ambientato negli anni '60, bollandolo con il rating R. La ragione starebbe nella presenza di "contenuti sessuali espliciti, nudità, violenza e linguaggio volgare."

Nel cast di The Shape of Water troviamo Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.

La storia è ambientata durante la Guerra Fredda, negli Stati Uniti del 1963, e racconta quello che accade a Elisa (Sally Hawkins), una donna che lavora in un laboratorio del governo ed è intrappolata in una vita fatta di silenzio e solitudine. La sua esistenza cambierà per sempre quando lei e la sua collega Zelda (Octavia Spencer) scopriranno un esperimento segreto.

La sceneggiatura è stata scritta da Del Toro insieme a Vanessa Taylor.

