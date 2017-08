The Shannara Chronicles: il trailer della seconda stagione

Spike ha diffuso il trailer della seconda stagione della serie The Shannara Chronicles, composta da dieci episodi della durata di un'ora.

L'adattamento per la tv dei libri scritti da Terry Brooks riprenderà la narrazione da un anno dopo la conclusione degli episodi precedenti, mostrando un mondo in preda al caos in cui chi utilizza la magia deve fuggire dall'organizzazione chiamata The Crimson. Wil, dopo aver perso Amberle ed essersi allontanato da Eretria, rifiuta il suo destino fino a quando una donna misteriosa, chiamata Mareth salva il ragazzo da un attacco.

Fanno parte del cast Austin Butler, Ivana Baquero, Manu Bennett, Aaron Jakubenko, Marcus Vanco. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Vanessa Morgan, Malese Jow, Gentry White, Caroline Chikezie e Desmond Chiam.

La seconda stagione debutterà sugli schermi americani l'11 ottobre.

