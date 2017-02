The Royals 3, dal 2 febbraio in prima visione assoluta su TIMvision

Patrizio Marino

The Royals 3, la serie tv ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill) con Elizabeth Hurley (Gossip Girl, nota alle cronache rosa per la relazione con Hugh Grant) e William Moseley Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio), che racconta le vicende e gli intrighi di una immaginaria famiglia reale in una Londra moderna, torna con la terza stagione in anteprima esclusiva per l'Italia su TIMvision da giovedì 2 febbraio. Su TIMvision sono già disponibili le prime due stagioni complete.

La Regina d'Inghilterra Helena Henstridge (Elizabeth Hurley) è una donna viziata, fredda e spietata che farebbe qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole e proteggere l'immagine della famiglia. Vive in un mondo in cui il potere è tutto, dove non esistono limiti e la fiducia è un lusso per pochi.

La terza stagione sarà segnata dall'arrivo di due nuovi personaggi. Il principe Robert Henstridge, primogenito della casa reale, interpretato da Max Brown (già protagonista in I Tudors - Scandali a corte) e Spencer Hoenigsberg, il nuovo cerimoniere della regina Helena, interpretato da Jules Knight, giovane attore noto per l'amicizia con la coppia reale più amata al mondo: William e Kate.

Molta attesa anche la partecipazione di Damien Hurley, figlio di Elizabeth che vestirà i panni del principe Hansel von Liechtenstein.

Liberamente ispirato al romanzo Falling for Hamlet di Michelle Ray Smith, la serie tv è girata interamente a Londra. Una piccola curiosità: il palazzo reale della famiglia Henstridge corrisponde nella realtà a Blenheim Palace, una monumentale residenza di campagna situata a Woodstock, nella contea dell'Oxfordshire.

Nel cast figurano anche Genevieve Gaunt (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban), Alexandra Park, Jake Maskall (Murder City), Tom Austen (I Borgia), e Merritt Patterson (Supernatural).

