The Ring: Samara terrorizza i clienti di un negozio nello scherzo horror

La Paramount Pictures, in occasione della promozione del film The Ring 3, ha organizzato un divertente e terrificante scherzo con vittime degli ignari clienti di un negozio di elettronica.

Come accade nei lungometraggi del franchise horror, la malvagia Samara è uscita infatti a sorpresa dagli schermi televisivi su cui era stato proiettato il trailer dedicato al nuovo capitolo della storia.

La reazione delle persone presenti spazia da un momento di terrore alle risate, dando così vita a un esilarante video.

The Ring 3, diretto da Francisco Javier Gutiérrez, racconta la storia di Holt (Alex Roe) che, dopo aver visto una strana videocassetta, inizia ad avere un comportamento incomprensibile, causando la preoccupazione della sua fidanzata Julia (Matilda Lutz). Fanno parte del cast anche Johnny Galecki, Laura Wiggins, Zach Roerig, Andrea Powell, e Aimee Teegarden.

