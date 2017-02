The Raid: Joe Carnahan e Frank Grillo al lavoro sul remake

Joe Carnahan e Frank Grillo sono al lavoro su un remake di The Raid, il film action del regista Gareth Evans che ha già dato vita a un sequel e a un terzo capitolo attualmente in fase di sviluppo.

I due filmmaker, in un post condiviso su Instagram, anticipano che il progetto avrà delle incredibili sequenze di azione e l'atmosfera sarà simile a quella di The Grey e Narc.

Evans, inoltre, è coinvolto come produttore e ha dato la sua approvazione al progetto.

THE RAID remake will hew closer in tone & feel to THE GREY and NARC.@Ghuevans is producing alongside & has given us his full blessing. — Joe Carnahan (@carnojoe) February 15, 2017

#WarPartyFilms @xyzfilms @frankgrillo1 @ghuwevans. It's going down for real. #theraid Un post condiviso da Joe Carnahan (@carnojoe) in data: 15 Feb 2017 alle ore 09:46 PST

Nella versione originale gli eventi sono ambientati a Giacarta e il film segue l'operazione di una squadra di agenti scelti della polizia. Il team di Swat penetra in un palazzo inespugnabile per la polizia, vero e proprio covo di ladri, assassini o stupratori, per arrestarne il proprietario, Tama, noto e potente signore della droga. Muovendosi alle prime luci dell'alba, gli agenti riescono a entrare nel palazzo, ma quando la loro copertura salta si ritrovano intrappolati e assediati, con tutte le uscite bloccate e l'intero edificio contro di loro. La loro missione diventa così una lotta per la sopravvivenza, stanza dopo stanza, piano dopo piano.

