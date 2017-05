The Putin Interviews: il trailer del documentario di Oliver Stone su Putin

Showtime ha diffuso il trailer del nuovo documentario di Oliver Stone, The Putin Interviews, dedicato al leader russo. Per quattro sere consecutive a partire dal 12 giugno Showtime mostrerà il film in cui Stone interroga il Presidente Vladimir Putin su temi come le elezioni americane, Trump, la Siria, Snowden e molto altro.

Oliver Stone ha lavorato al documentario su Putin nel corso dei suoi viaggi in Russia per incontrare Edward Snowden e ha intrattenuto colloqui con Putin per circa dieci volte. "Se Putin è il principale nemico degli Stati Uniti, almeno dovremmo tentare di comprenderlo" ha dichiarato il regista in un comunicato.

