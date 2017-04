The Purge: Blumhouse conferma la produzione della serie tv

La Blumhouse ha annunciato ufficialmente che si occuperà anche di progetti per il piccolo schermo e il primo show che verrà realizzato sarà quello ispirato al film La notte del giudizio - The Purge. Universal Cable Productions collaborerà infatti con Blumhouse Television e il creatore del franchise James DeMonaco.

Gli episodi della serie andranno in onda su USA e Syfy.

Jason Blum ha dichiarato: "Nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire la Blumhouse Television e renderla uno studio indipendente in modo da poter avere l'autonomia di lavorare con i migliori storyteller e dare loro la libertà di creare la miglior programmazione di genere dark. E' un sogno che si realizza".

La storia di The Purge è ambientata in un futuro in cui per 12 ore, una volta all'anno, è concesso ogni crimine.

DeMonaco, tempo fa, aveva sottolineato che il formato seriale permetterà di espandere la storia e i personaggi, spiegandone il passato prima della notte al centro dei terribili eventi.

