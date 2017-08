The Punisher: primo sguardo a Jon Bernthal in costume

Dopo aver sbirciato il teaser trailer dell'atteso The Punisher, adesso finalmente possiamo dare un primo sguardo al costume completo che Jon Bernthal/Frank Castle indosserà.

Dopo aver vendicato la morte della moglie e dei figli, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione che si diffonde in profondità, ben oltre il sottobosco criminale di New York. Adesso che la città lo conosce come Punitore, il vigilante dovrà combattere le ingiustizie che hanno colpito la sua famiglia e il resto della città.

The Punisher vede nel cast anche Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jamie Ray Newman ed Ebon Moss-Bachrach.

La serie debutterà sulla piattaforma streaming entro la fine del 2017.

