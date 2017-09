The Punisher: Frank Castle manda un messaggio nel nuovo promo

Netflix ha condiviso su Twitter un nuovo video promozionale di The Punisher, la serie con protagonista l'attore Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle.

La sinossi ufficiale rivela:

Dopo aver gustato la vendetta sui responsabili della morte di sua moglie e dei suoi figli, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione molto più profonda del mondo del crimine di New York.

Ormai conosciuto in tutta la città come The Punisher, dovrà scoprire la verità sulle ingiustizie che colpiscono molte persone.

Ecco il breve filmato in cui Frank invia un messaggio:

The Punisher ha nel suo cast anche Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jamie Ray Newman ed Ebon Moss-Bachrach.

La serie debutterà sulla piattaforma streaming entro la fine del 2017.

Home News The Punisher: Frank Castle manda un messaggio nel...