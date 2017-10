The Punisher: Frank Castle a caccia della verità nella nuova locandina

Netflix continua a tenere celata la data della release di The Punisher, ma nel frattempo regala ai fan un nuovo inquietante poster dedicato al vigilante Frank Castle, interpretato da Jon Bernthal.

Dopo aver gustato la vendetta sui responsabili della morte di sua moglie e dei suoi figli, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione molto più profonda del mondo del crimine di New York. Ormai conosciuto in tutta la città come The Punisher, dovrà scoprire la verità sulle ingiustizie che colpiscono molte persone.

Nel cast di The Punisher troviamo anche Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jamie Ray Newman e Ebon Moss-Bachrach.

