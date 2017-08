The Punisher: ecco i titoli di tutti gli episodi della prima stagione!

The Punisher è il primo spin-off tratto dalle quattro serie Marvel (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist). Frank Castle è comparso per la prima volta nella seconda stagione di Daredevil nell'episodio Cani a una sparatoria e l'account Twitter ufficiale di The Punisher ha rivelato tutti i titoli degli episodi della prima stagione: 3 AM, Two Dead Men, Kandahar, Resupply, Gunner, The Judas Goat, Crosshairs, Cold Steel, Front Toward Enemy, Virtue of the Viscous, Danger Close, Home e Momento Mori.

The Punisher ha nel suo cast Jon Bernthal, Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jamie Ray Newman ed Ebon Moss-Bachrach.

