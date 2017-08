The Punisher: diffuso il primo teaser della serie Netflix

Su Netflix ha debuttato oggi la serie The Defenders e, per l'occasione, online è apparso anche il primo teaser di The Punisher, il progetto con protagonista l'attore Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle.

Il Punitore viene mostrato mentre ripercorre i tragici eventi accaduti nella sua vita, dando spazio alla sua rabbia.

The Punisher ha nel suo cast anche Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jamie Ray Newman ed Ebon Moss-Bachrach.

La serie debutterà sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2017.

