The Punisher: concluse le riprese della serie con Jon Bernthal

Alcune immagini apparse online rivelano che si sono concluse le riprese di The Punisher, lo spinoff di Daredevil con protagonista l'attore Jon Bernthal.

Il lavoro sul set della serie dedicata a Frank Castle era iniziato a ottobre e i membri del cast hanno festeggiato la fine dei ciak, condividendo su Snapchat alcuni scatti realizzati al party.

It's a wrap! Jon was at the Punisher wrap party yesterday. #JonBernthal #BenBarnes #ThePunisher pic.twitter.com/SwkDKuM8tK