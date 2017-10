The Punisher cancellato dal programma del New York Comic Con dopo la sparatoria di Las Vegas

Dopo la sparatoria di Las Vegas di domenica, peggior massacro della storia americana che ha causato 59 morti e 527 feriti, Netflix e Marvel hanno deciso di escludere The Punisher dal programma del New York Comic Con.

"Siamo sconvolti e addolorati da questo fatto senza senso che ha avuto luogo a Las Vegas" hanno dichiarato le compagnie. "Dopo un'attenta valutazione, Netflix e Marvel hanno deciso che non sarebbe appropriato far partecipare The Punisher al New York Comic Con. La nostra mente va alle vittime e a tutti coloro colpiti da questa tragedia."

The Punisher, in arrivo a breve su Netflix, avrebbe dovuto avere un panel dedicato sabato 7 ottobre, ma l'evento è cancellato.

Dopo aver gustato la vendetta sui responsabili della morte di sua moglie e dei suoi figli, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione molto più profonda del mondo del crimine di New York. Ormai conosciuto in tutta la città come The Punisher, dovrà scoprire la verità sulle ingiustizie che colpiscono molte persone.

Nel cast di The Punisher troviamo anche Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jamie Ray Newman e Ebon Moss-Bachrach.

