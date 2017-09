The President Is Missing: il libro di Bill Clinton e James Patterson diventa una serie tv

Il romanzo The President Is Missing, scritto dall'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dallo scrittore James Patterson, diventerà una serie televisiva targata Showtime.

Il libro uscirà nel 2018 e racconterà la sconvolgente storia della scomparsa di un presidente degli Stati Uniti, un thriller che potrà contare sulle conoscenze davvero uniche di Clinton.

Patterson ha infatti sottolineato come i dettagli condivisi dal politico daranno vita a una storia particolarmente piena d'azione e politicamente rilevante, perfetta per il network.

Clinton ha invece dichiarato: "Sto davvero apprezzando il lavoro compiuto con Jim e non vedo l'ora di vedere i personaggi prendere vita grazie a Showtime".

